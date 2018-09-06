Суд отстранил от работы сотрудника авиазавода в Таганроге, обвиняемого в отравлении коллег таллием
Суд в Таганроге временно отстранил от работы инженера местного авиазавода Владислава Шульгу, обвиняемого в отравлении коллег таллием. Об этом сообщает управление Следственного комитета по Ростовской области.
4 сентября стало известно, что Шульгу выпустили из-под домашнего ареста под подписку о невыезде. Его адвокат Иван Зайцев заявил, что Шульга намерен продолжить работу на авиазаводе.
В целях обеспечения надлежащего поведения обвиняемого при производстве по делу в суд направлено ходатайство о применении меры процессуального принуждения в виде временного отстранения от должности, которое удовлетворено.
О массовом отравлении таллием на таганрогском авиазаводе стало известно в марте 2018 года. По версии следствия, Владислав Шульга подсыпал отравляющее вещество в кулер с водой для сотрудников, чтобы отомстить коллеге, с которым у него возник конфликт.
Шульга признал вину в отравлении и в апреле был отправлен под домашний арест. Позже он отказался от признательных показаний, заявив, что дал их под давлением сотрудников правоохранительных органов.