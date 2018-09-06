Суд отстранил от работы сотрудника авиазавода в Таганроге, обвиняемого в отравлении коллег таллием

Суд в Таганроге временно отстранил от работы инженера местного авиазавода Владислава Шульгу, обвиняемого в отравлении коллег таллием. Об этом сообщает управление Следственного комитета по Ростовской области.

4 сентября стало известно, что Шульгу выпустили из-под домашнего ареста под подписку о невыезде. Его адвокат Иван Зайцев заявил, что Шульга намерен продолжить работу на авиазаводе.