В Таганроге выпустили из-под домашнего ареста подозреваемого в отравлении коллег таллием. Он вернется на работу

Сотрудника таганрогского авиазавода Владислава Шульгу, подозреваемого в отравлении коллег таллием, выпустили из-под домашнего ареста под подписку о невыезде. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на адвоката Шульги Ивана Зайцева.

По словам Зайцева, Шульга продолжит работать на авиазаводе.

Также адвокат сообщил, что его подзащитному назначена судебно-психиатрическая экспертиза.