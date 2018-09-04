В Таганроге выпустили из-под домашнего ареста подозреваемого в отравлении коллег таллием. Он вернется на работу
Сотрудника таганрогского авиазавода Владислава Шульгу, подозреваемого в отравлении коллег таллием, выпустили из-под домашнего ареста под подписку о невыезде. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на адвоката Шульги Ивана Зайцева.
По словам Зайцева, Шульга продолжит работать на авиазаводе.
Также адвокат сообщил, что его подзащитному назначена судебно-психиатрическая экспертиза.
В конце 2017 года сотрудники таганрогского авиазавода стали жаловаться на боли и потерю волос. В марте руководство предприятия признало факт массового отравления таллием на заводе.
Владислав Шульга был задержан по делу об отравлении в апреле. По версии следствия, он подсыпал таллий в кулер с водой для сотрудников, чтобы отомстить коллеге, с которым у него возник конфликт.
Шульга признал вину в отравлении и был отправлен под домашний арест. Позже он отказался от признательных показаний, заявив, что дал их под давлением сотрудников правоохранительных органов.