«Единая Россия» предложила пополнять Пенсионный фонд за счет конфискованных у коррупционеров денег

По словам Турчака, за последние шесть лет в бюджет поступило более 1,2 миллиарда рублей «от конфискации средств и имущества, полученных в результате совершения преступлений коррупционной направленности».

«Единая Россия» предлагает направлять средства, изъятые в рамках дел о коррупции, в Пенсионный фонд. Соответствующий законопроект, объявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, внесен на рассмотрение Госдумы.

Дефицит средств Пенсионного фонда — ключевая причина, которой власти объясняют необходимость повышения возраста выхода на пенсию в России.

Первоначальный вариант пенсионной реформы, представленный правительством в июне, предполагал повышение возраста выхода на пенсию до 63 лет для женщин, 65 лет для мужчин. В середине июля проект был принят Госдумой в первом чтении. За него голосовала только фракция «Единой России»

В августе президент РФ Владимир Путин выступил со специальным телеобращением, в котором, в частности, предложил увеличить для женщин возраст выхода на пенсию до 60 лет (а не до 63), дать право многодетным матерям на досрочный выход на пенсию, а также ввести уголовную ответственность за увольнение сотрудников предпенсионного возраста. Представители «Единой России» после выступления Путина пообещали, что учтут его предложения при подготовке поправок ко второму чтению проекта реформы.

Против пенсионной реформы в России прошли и планируются акции протеста. Одну из таких акций 9 сентября собираются провести по всей России сторонники Алексея Навального.