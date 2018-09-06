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Арестованный преподаватель из Удмуртии пожаловался Бастрыкину на пытки

Meduza
15:34, 6 сентября 2018
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Преподаватель из Удмуртии Юрий Харин написал обращение к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину, в котором пожаловался на пытки в полиции. Об этом «Медузе» сообщил адвокат Павел Биянов. Копия обращения, а также протокол опроса Харина адвокатом есть в распоряжении редакции.

Харин, преподаватель детской телевизионной студии в городе Глазов, был задержан полицейскими и сотрудниками СК по обвинению в насильственных действиях сексуального характера в отношении подростков. Следствие утверждает, что в деле четверо потерпевших — мальчики в возрасте 13-15 лет.

Харин отказывается признать себя виновным. В обращении к Бастрыкину он пишет, что его невиновность подтверждают и сами потерпевшие по уголовному делу.

По словам обвиняемого, после задержания его в течение трех часов били, душили, надевая пакет на голову, а также пытались изнасиловать, добиваясь признательных показаний. В итоге Харин подписал явку с повинной.

Управление СК по Удмуртии сообщало, что по жалобе Харина уже начата доследственная проверка. В обращении к Бастрыкину обвиняемый сообщил, что ее проводит тот же следователь, который ведет уголовное дело против него.

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