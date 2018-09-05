СК возбудил дело об экстремизме против феминистки из-за шуток про мужчин

Следственный комитет возбудил дело по статье в отношении феминистки из Омска Любови Калугиной из-за ее записей во «ВКонтакте». Об этом агентству «Город55» сообщила старший помощник главы регионального управления СК Лариса Болдинова.

Уголовное дело возбудили после проверки, начатой из-за 12 публикаций Калугиной, которые «возбуждают ненависть к мужчинам», сообщал информационно-аналитический центр «Сова». Проверку начали весной 2017 года по заявлению жителя Биробиджана, имя которого не раскрывалось.

Калугина опубликовала записи в 2013-2016 годах. Большая часть изображений и текстов направлена против мужчин, еще один текст относится к полемике внутри феминистского движения, отмечали в «Сове».

Сама Калугина говорила, что ее пытаются обвинить в экстремизме «за шуточки про жопы и письки и внутрифеминистские разборки».