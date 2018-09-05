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Мосгорсуд оставил в силе арест Навального на 30 суток. Он пропустит акцию против пенсионной реформы

Кира Ярмыш
11:54, 5 сентября 2018
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Мосгорсуд признал законным арест политика Алексея Навального на 30 суток. «Решение без изменений», — написала в твиттере его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

Оппозиционера задержали в конце августа и обвинили в повторном нарушении порядка организации акции — речь идет о несогласованной властями «забастовке избирателей» 28 января.

Тверской суд Москвы признал Навального виновным в нарушении части 8 статьи 20.2 КоАП и отправил под арест на 30 суток. Из-за этого политик пропустит объявленную им акцию против пенсионной реформы 9 сентября.

В единый день голосования, 9 сентября, в разных городах России сторонники Навального планируют провести акции против пенсионной реформы. В Москве планируется устроить шествие по Тверскому бульвару, московские власти его не согласовали.

Подробнее о задержании Навального

шапито

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