МИД России: имена обвиняемых в отравлении Скрипалей «нам ничего не говорят»

Имена и фотографии обвиняемых в отравлении Скрипалей, обнародованные британской полицией, «нам ничего не говорят», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Вновь призываем британскую сторону перейти от публичных обвинений и информационных манипуляций к практическому взаимодействию по линии правоохранительных органов», — сказала она журналистам.