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МИД России: имена обвиняемых в отравлении Скрипалей «нам ничего не говорят»

Интерфакс
10:52, 5 сентября 2018
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Имена и фотографии обвиняемых в отравлении Скрипалей, обнародованные британской полицией, «нам ничего не говорят», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Вновь призываем британскую сторону перейти от публичных обвинений и информационных манипуляций к практическому взаимодействию по линии правоохранительных органов», — сказала она журналистам.

5 сентября власти Великобритании предъявили официальные обвинения в покушении на полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери двум гражданам России Александру Петрову и Руслану Боширову. Британская сторона заявляет, что имена обвиняемых не являются настоящими, хотя они использовали подлинные российские паспорта.
Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены в английском Солсбери с симптомами отравления 4 марта. Власти Великобритания объявили, что Скрипалей отравили веществом «Новичок», разработанным в России. Москва какую-либо связь с покушением на Скрипалей отрицает.

Отравление «Новичком»

шапито

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