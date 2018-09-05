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Генпрокуратура обязала регионы отчитываться обо всех уголовных делах за экстремизм

Общероссийский народный фронт
13:47, 5 сентября 2018
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Генпрокуратура обязала регионы сообщать о каждом уголовном деле, возбужденном за экстремизм. Об этом пишет сайт Общероссийского народного фронта (ОНФ) со ссылкой на приказ надзорного ведомства.

Генпрокуратура будет держать на контроле все стадии рассмотрения подобных дел; по мнению ОНФ, это позволит «быстро реагировать на „свободную“ трактовку или применение законодательства в этой сфере».

Владимир Путин поручил ОНФ и Генпрокуратуре проанализировать практику по уголовным делам об экстремизме после вопроса о преследовании за репосты в соцсетях во время «прямой линии» в июне.
В августе Mail.ru призвала амнистировать пользователей соцсетей, осужденных за экстремизм. За декриминализацию репостов выступили также президентский Совет по правам человека, Минкомсвязи и омбудсмен Татьяна Москалькова.

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