Генпрокуратура обязала регионы отчитываться обо всех уголовных делах за экстремизм
Генпрокуратура обязала регионы сообщать о каждом уголовном деле, возбужденном за экстремизм. Об этом пишет сайт Общероссийского народного фронта (ОНФ) со ссылкой на приказ надзорного ведомства.
Генпрокуратура будет держать на контроле все стадии рассмотрения подобных дел; по мнению ОНФ, это позволит «быстро реагировать на „свободную“ трактовку или применение законодательства в этой сфере».
Владимир Путин поручил ОНФ и Генпрокуратуре проанализировать практику по уголовным делам об экстремизме после вопроса о преследовании за репосты в соцсетях во время «прямой линии» в июне.
В августе Mail.ru призвала амнистировать пользователей соцсетей, осужденных за экстремизм. За декриминализацию репостов выступили также президентский Совет по правам человека, Минкомсвязи и омбудсмен Татьяна Москалькова.