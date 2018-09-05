Генпрокуратура обязала регионы отчитываться обо всех уголовных делах за экстремизм

Генпрокуратура обязала регионы сообщать о каждом уголовном деле, возбужденном за экстремизм. Об этом пишет сайт Общероссийского народного фронта (ОНФ) со ссылкой на приказ надзорного ведомства.

Генпрокуратура будет держать на контроле все стадии рассмотрения подобных дел; по мнению ОНФ, это позволит «быстро реагировать на „свободную“ трактовку или применение законодательства в этой сфере».