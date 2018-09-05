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Facebook обвинил BlackBerry в краже технологии голосовых сообщений

Bloomberg
09:04, 5 сентября 2018
Надежный источник

Компания Facebook обратилась в федеральный суд Сан-Франциско с жалобой на канадского производителя смартфонов BlackBerry из-за нарушения авторских прав на шесть патентов, сообщает Bloomberg, ссылаясь на материалы суда.

Facebook обвиняет BlackBerry в краже своей технологии передачи голосовых сообщений. Также соцсеть считает, что компания нарушила запатентованную технологию, которая позволяет улучшить передачу графических изображений, видео и аудио. Еще одно нарушение связано с патентом на слежение и анализ данных GPS.

Представители BlackBerry пока не комментировали жалобу Facebook.

В марте BlackBerry обратилась в суд Лос-Анджелеса с жалобой на Facebook из-за незаконного использования своих технологий в мессенджерах WhatsApp и Facebook Messenger, а также в соцсети Instagram. В Facebook опровергли обвинения BlackBerry.

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