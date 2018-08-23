Из App Store удалили бесплатный VPN-клиент от Facebook из-за слежки за пользователями

Компания Facebook удалила из App Store бесплатный VPN-клиент Onavo Protect после того, как Apple обвинила приложение в нарушении правил конфиденциальности.

Официальные представители Apple в середине августа сообщили Facebook, что Onavo Protect нарушает правила компании по сбору данных, и предложили социальной сети добровольно удалить приложение, написала 22 августа газета The Wall Street Journal.

Представитель Apple сказал CNBC, что компания прилагает все усилия, чтобы защитить личную информацию пользователей и их данные. Выпустив последнее обновление, компания дала понять, что приложения не должны собирать информацию о других приложениях, установленных на устройствах, «для аналитики или рекламы».

В Facebook сообщили, что «всегда предельно », как собирается и используется информация после установки приложения Onavo Protect. В компании отметили, что как разработчики, работающие на платформе Apple, следуют установленным правилам.