Что вы знаете про историю авто?Партнерский тест

Из App Store удалили бесплатный VPN-клиент от Facebook из-за слежки за пользователями

CNet
13:02, 23 августа 2018
Надежный источник

Компания Facebook удалила из App Store бесплатный VPN-клиент Onavo Protect после того, как Apple обвинила приложение в нарушении правил конфиденциальности.

Официальные представители Apple в середине августа сообщили Facebook, что Onavo Protect нарушает правила компании по сбору данных, и предложили социальной сети добровольно удалить приложение, написала 22 августа газета The Wall Street Journal.

Представитель Apple сказал CNBC, что компания прилагает все усилия, чтобы защитить личную информацию пользователей и их данные. Выпустив последнее обновление, компания дала понять, что приложения не должны собирать информацию о других приложениях, установленных на устройствах, «для аналитики или рекламы».

В Facebook сообщили, что «всегда предельно ясно объясняли», как собирается и используется информация после установки приложения Onavo Protect. В компании отметили, что как разработчики, работающие на платформе Apple, следуют установленным правилам.

Onavo Protect — бесплатный VPN-клиент от одноименной израильской компании, которую в 2013 году купил Facebook. Весь трафик пользователей VPN-сервиса проходит через серверы компании, поэтому она может анализировать, какими приложениями и сайтами интересуются люди. В частности, Onavo может отслеживать рост или падение активности использования тех или иных приложений.

Как Facebook следит за пользователями

новости

Что будет, если объявить импичмент Трампу? Отвечает Трамп

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы