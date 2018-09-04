«Яндекс» обжаловал решение об удалении пиратского контента

Компания «Яндекс» обжаловала решение Мосгорсуда по иску «Газпром-медиа», по которому из сервиса «Яндекс-видео» удалили ссылки на пиратские сайты с сериалами, сообщила пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

В своем обращении «Яндекс» просит отменить обеспечительные меры, которые наложили из-за публикации ссылок на сериалы «Домашний арест», «Мистические истории», «Осторожно, земляне» и «Вне игры».