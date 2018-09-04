«Яндекс» обжаловал решение об удалении пиратского контента
Компания «Яндекс» обжаловала решение Мосгорсуда по иску «Газпром-медиа», по которому из сервиса «Яндекс-видео» удалили ссылки на пиратские сайты с сериалами, сообщила пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.
В своем обращении «Яндекс» просит отменить обеспечительные меры, которые наложили из-за публикации ссылок на сериалы «Домашний арест», «Мистические истории», «Осторожно, земляне» и «Вне игры».
Несколько телеканалов, входящих в «Газпром-медиа», подали серию исков против «Яндекса», заявив, что поисковик показывает в выдаче пиратские ресурсы, где размещен контент медиахолдинга.
Роскомнадзор по требованию Мосгорсуда пообещал заблокировать сервис «Яндекс.Видео» к вечеру 30 августа, если поисковик не уберет пиратские ссылки из выдачи.
«Яндекс» 30 августа удалил из поиска ссылки на пиратские сайты с сериалами, права на которые принадлежат телеканалам «Газпром-медиа». Тогда в компании заявили, что считают требование удалить ссылки необоснованными, и пообещали обжаловать решение суда.