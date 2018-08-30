«Яндекс» удалил ссылки на пиратские сайты после угрозы блокировки

«Яндекс» удалил из поиска ссылки на пиратские сайты с сериалами, права на которые принадлежат телеканалам . Об этом «Медузе» сообщили в пресс-службе поисковика.

«Яндекс» сообщил, что ссылки на пиратский контент удалены из-за угрозы блокировки сервиса «Яндекс.Видео», что по техническим причинам ограничило бы доступ ко всему сайту yandex.ru.

При этом «Яндекс» продолжает считать требования «Газпром-медиа» необоснованными и планирует оспорить их в суде, сообщили в компании.

«„Яндекс“ не размещает контент в сети и, следовательно, не может его удалить. Кроме того, „Яндекс“ не имеет возможности установить факт наличия прав на контент у конкретного сайта. Соответственно, „Яндекс“ не может отделить спорный контент от легального. Поэтому среди удалённых нами ссылок могут быть и ссылки на ресурсы, где контент размещён самим правообладателем», — говорится в сообщении «Яндекса».