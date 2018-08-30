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«Яндекс» удалил ссылки на пиратские сайты после угрозы блокировки

Meduza
13:15, 30 августа 2018
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«Яндекс» удалил из поиска ссылки на пиратские сайты с сериалами, права на которые принадлежат телеканалам «Газпром-медиа». Об этом «Медузе» сообщили в пресс-службе поисковика.

«Яндекс» сообщил, что ссылки на пиратский контент удалены из-за угрозы блокировки сервиса «Яндекс.Видео», что по техническим причинам ограничило бы доступ ко всему сайту yandex.ru.

При этом «Яндекс» продолжает считать требования «Газпром-медиа» необоснованными и планирует оспорить их в суде, сообщили в компании.

«„Яндекс“ не размещает контент в сети и, следовательно, не может его удалить. Кроме того, „Яндекс“ не имеет возможности установить факт наличия прав на контент у конкретного сайта. Соответственно, „Яндекс“ не может отделить спорный контент от легального. Поэтому среди удалённых нами ссылок могут быть и ссылки на ресурсы, где контент размещён самим правообладателем», — говорится в сообщении «Яндекса».

Несколько телекомпаний в августе отказались от трансляций своих каналов на главной странице «Яндекса», обвинив поисковик в недостаточно активной борьбе с пиратством.
Несколько каналов, входящих в «Газпром-медиа», подали серию исков против «Яндекса», заявив, что поисковик показывает в выдаче пиратские ресурсы, где размещен контент медиахолдинга.
Роскомнадзор по требованию Мосгорсуда пообещал заблокировать сервис «Яндекс.Видео» к вечеру 30 августа, если поисковик не уберет пиратские ссылки из выдачи. «Яндекс» назвал решение о блокировке незаконным.

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