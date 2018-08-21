Телеканалы убрали свои онлайн-трансляции с главной страницы «Яндекса». Они обвиняют поисковик в пиратстве

Крупнейшие российские телевещатели убрали онлайн-трансляции своих каналов с главной страницы «Яндекса», сообщает «Коммерсант».

По данным издания, транслировать свои каналы на «Яндексе» отказались и . Таким образом они решили выступить против пиратских версий своего контента в поисковой выдаче «Яндекса».

В пресс-службе поисковика сообщили, что «ни в одном официальном письме от телеканалов про пиратство ничего не говорилось». Ранее на упреки в недостаточно активной борьбе с пиратским контентом «Яндекс» отвечал, что работает в соответствии с законом, пишет «Коммерсант».