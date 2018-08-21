Телеканалы убрали свои онлайн-трансляции с главной страницы «Яндекса». Они обвиняют поисковик в пиратстве

Коммерсант
07:24, 21 августа 2018
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Крупнейшие российские телевещатели убрали онлайн-трансляции своих каналов с главной страницы «Яндекса», сообщает «Коммерсант».

По данным издания, транслировать свои каналы на «Яндексе» отказались «Газпром-медиа» и «Национальная медиа группа». Таким образом они решили выступить против пиратских версий своего контента в поисковой выдаче «Яндекса».

В пресс-службе поисковика сообщили, что «ни в одном официальном письме от телеканалов про пиратство ничего не говорилось». Ранее на упреки в недостаточно активной борьбе с пиратским контентом «Яндекс» отвечал, что работает в соответствии с законом, пишет «Коммерсант».

Доходы, которые [«Национальная медиа группа»] получала в рамках эксперимента по трансляции каналов на «Яндексе», «ничтожны по сравнению с сотнями миллионов рублей ежегодных потерь, связанных с распространением пиратского контента вещателей», подчеркнул [представитель НМГ Алексей Уразов].

Коммерсант
«Яндекс» начал транслировать контент телеканалов на главной странице в марте 2017 года в экспериментальном режиме; трансляции велись через сервис «ТВ онлайн». Теперь верхние позиции в сервисе занимают собственные каналы «Яндекса» — «Комедии» и «Мультфильмы».
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