Телеканалы убрали свои онлайн-трансляции с главной страницы «Яндекса». Они обвиняют поисковик в пиратстве
Крупнейшие российские телевещатели убрали онлайн-трансляции своих каналов с главной страницы «Яндекса», сообщает «Коммерсант».
По данным издания, транслировать свои каналы на «Яндексе» отказались «Газпром-медиа» и «Национальная медиа группа». Таким образом они решили выступить против пиратских версий своего контента в поисковой выдаче «Яндекса».
В пресс-службе поисковика сообщили, что «ни в одном официальном письме от телеканалов про пиратство ничего не говорилось». Ранее на упреки в недостаточно активной борьбе с пиратским контентом «Яндекс» отвечал, что работает в соответствии с законом, пишет «Коммерсант».
Доходы, которые [«Национальная медиа группа»] получала в рамках эксперимента по трансляции каналов на «Яндексе», «ничтожны по сравнению с сотнями миллионов рублей ежегодных потерь, связанных с распространением пиратского контента вещателей», подчеркнул [представитель НМГ Алексей Уразов].