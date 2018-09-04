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Сторонники запрета боевых роботов не получили поддержки в ООН. Против ограничений выступили Россия и США

Коммерсант
08:01, 4 сентября 2018
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Страны, которые выступают против разработок и применения боевых роботов, не нашли поддержки на переговорах в Женеве. Они хотели создать юридически обязывающий международный договор в этой сфере, но не получили мандата ООН, пишет «Коммерсант».

Из 88 участников переговоров за полный запрет смертоносных автономных систем вооружений, или боевых роботов, выступили только 26 стран, в том числе Австрия, Аргентина, Бразилия, Боливия и Ватикан.

Предложение не поддержали, в частности, Россия, США, Япония и Израиль. В Москве считают, что действующих международных норм достаточно для регулирования в этой сфере, пояснили «Коммерсанту» в МИД РФ.

Россия готова была одобрить инициативу Франции и Германии, которые предлагали принять политическое заявление о ключевой роли человека при использовании боевых роботов. Но идею в Женеве также не поддержали.

Координатор глобальной кампании «Остановите роботов-убийц», правозащитница из Human Rights Watch Мэри Уэрем по итогам встречи осудила действия «кучки государств, развивающих собственные смертоносные автономные системы».

Переговоры продолжатся 23 ноября на встрече стран, подписавших Конвенцию о негуманном оружии.

Проблемы, связанные с использованием боевых роботов, обсуждаются несколько лет. Некоторые эксперты считают, что бесконтрольное использование автономных систем может привести к массовой гибели людей в зоне конфликтов.
По данным американской исследовательской компании MarketsandMarkets, мировой рынок технологий искусственного интеллекта военного назначения в 2017 году превысил шесть миллиардов долларов, а к 2025 году вырастет втрое.

Подробнее о боевых роботах

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