Сторонники запрета боевых роботов не получили поддержки в ООН. Против ограничений выступили Россия и США

Страны, которые выступают против разработок и применения боевых роботов, не нашли поддержки на переговорах в Женеве. Они хотели создать юридически обязывающий международный договор в этой сфере, но не получили мандата ООН, пишет «Коммерсант».

Из 88 участников переговоров за полный запрет смертоносных автономных систем вооружений, или боевых роботов, выступили только 26 стран, в том числе Австрия, Аргентина, Бразилия, Боливия и Ватикан.

Предложение не поддержали, в частности, Россия, США, Япония и Израиль. В Москве считают, что действующих международных норм достаточно для регулирования в этой сфере, пояснили «Коммерсанту» в МИД РФ.

Россия готова была одобрить инициативу Франции и Германии, которые предлагали принять политическое заявление о ключевой роли человека при использовании боевых роботов. Но идею в Женеве также не поддержали.

Координатор глобальной кампании «Остановите роботов-убийц», правозащитница из Human Rights Watch Мэри Уэрем по итогам встречи осудила действия «кучки государств, развивающих собственные смертоносные автономные системы».

Переговоры продолжатся 23 ноября на встрече стран, подписавших Конвенцию о негуманном оружии.