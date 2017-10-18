В Японии прошла битва боевых роботов-гигантов. Это было ужасно скучно

В Японии на территории заброшенного завода прошла битва гигантских боевых роботов американской компании MegaBots и японской Suidobashi Heavy Industry. Бой анонсировали еще летом 2015 года, но те, кто ждали его два года, скорее всего, останутся разочарованными.

Битва, судя по записи, выглядела совсем не так зрелищно, как хотелось бы. Первая дуэль продлилась полминуты — японский робот Kuratas ударил стальным кулаком американский Iron Glory и опрокинул его.

Первый бой начинается на девятой минуте. Второй — на 14-й. Финальный раунд — с отметки 19:49 MegaBots Inc

Во второй дуэли участвовали Kuratas и Eagle Prime. Роботы сошлись в клинче — зажали друг друга так, что оба заглохли; бой был приостановлен.

После того, как Kuratas и Eagle Prime развели по сторонам, они начали бой заново. Японский робот начал стрелять краской из пулемета, а американский — пилить соперника гигантской бензопилой. Победило творение MegaBots.