Amnesty International призвала запретить разработку боевых роботов

Правозащитная организация Amnesty International призвала разработать международно-правовую базу для запрета смертоносных автономных систем вооружения (CAC). С таким заявлением организация выступила к началу встречи группы правительственных экспертов по САС, которая пройдет в Женеве с 27 по 31 августа.

«Роботы-убийцы — это больше не научная фантастика. От дронов с искусственным интеллектом до автоматических пушек, которые сами выбирают цель, — развитие военных технологий намного опережает развитие международного права», — говорится в заявлении правозащитников.

Amnesty International считает необходимым гарантировать, чтобы ключевые решения в применении оружия, такие как выбор цели, принимал человек. Только в таком случае, по мнению правозащитников, можно обеспечить соблюдение международного права.

В заявлении Amnesty International отмечается, что за полный запрет смертоносных автономных систем вооружения выступают 26 стран мира, в том числе Китай, Австрия, Бразилия и Египет.