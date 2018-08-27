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Amnesty International призвала запретить разработку боевых роботов

Amnesty International
13:53, 27 августа 2018
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Правозащитная организация Amnesty International призвала разработать международно-правовую базу для запрета смертоносных автономных систем вооружения (CAC). С таким заявлением организация выступила к началу встречи группы правительственных экспертов по САС, которая пройдет в Женеве с 27 по 31 августа.

«Роботы-убийцы — это больше не научная фантастика. От дронов с искусственным интеллектом до автоматических пушек, которые сами выбирают цель, — развитие военных технологий намного опережает развитие международного права», — говорится в заявлении правозащитников.

Amnesty International считает необходимым гарантировать, чтобы ключевые решения в применении оружия, такие как выбор цели, принимал человек. Только в таком случае, по мнению правозащитников, можно обеспечить соблюдение международного права.

В заявлении Amnesty International отмечается, что за полный запрет смертоносных автономных систем вооружения выступают 26 стран мира, в том числе Китай, Австрия, Бразилия и Египет.

В середине августа министерство иностранных дел РФ заявило, что Россия не поддерживает запрет смертоносных автономных систем вооружения. МИД считает, что уже существующего международного законодательства достаточно для регулирования этой сферы. Против запрета также выступают такие страны, как США, Великобритания, Франция и Израиль.

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