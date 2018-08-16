МИД РФ выступил против запрета боевых роботов

Россия не готова поддержать предложение ограничить или запретить смертоносные автономные системы вооружений (САС), на чем настаивают , сообщили «Коммерсанту» в МИД РФ.

В МИД объяснили, что «осторожно» относятся к идее ввести мораторий на создание автономных боевых роботов, поскольку реально действующих образцов еще нет, а представление о таких системах «весьма поверхностное и умозрительное». В ведомстве считают, что существующей международно-правовой базы достаточно для того, чтобы регулировать САС.

Россия выступает против того, чтобы созданную при ООН Группу правительственных экспертов по САС наделили переговорным мандатом. В противном случае группа сможет разработать конвенцию по запрещению боевых роботов.

Предложение запретить разработку боевых роботов также не поддерживают , активно финансирующие инновационные вооружения. Единственное государство-член Совета Безопасности ООН, которое поддерживает запрет САС, — это Китай.

При этом Россия готова поддержать Францию и Германию, которые предлагают принять в ООН политическую декларацию о сохранении контроля человека над боевыми роботами. Страны, подписавшие документ, должны гарантировать, что человек будет играть ведущую роль при использовании САС и сможет контролировать их действия. В МИД РФ говорят, что готовы «включиться в работу», если при разработке декларации учтут позицию России.