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Политуправление Минобороны займется профилактикой наркомании и выпуском пропагандистских фильмов

РБК
06:54, 4 сентября 2018
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Созданное в Минобороны Главное военно-политическое управление (ГВПУ) займется пропагандой, работой со СМИ, а также предупреждением экстремизма и наркомании в вооруженных силах. Это следует из проекта положения о новой структуре, которое в ближайшее время должен утвердить Сергей Шойгу, пишет РБК.

ГВПУ разработает учебные планы военно-политической подготовки для всех категорий личного состава и будет проводить разъяснительную работу по «актуальным вопросам госполитики».

Кроме того, управление возьмет под контроль телеканал «Звезда» и газету «Красная звезда» и займется «выпуском пропагандистских кинофильмов и видеоматериалов». При этом взаимодействовать оно будет и с другими федеральными и региональными СМИ.

Политуправление также должно будет принимать меры по «предупреждению экстремизма» и наркомании в Вооруженных силах. По данным РБК, идея вернуть в армию идеологию принадлежит лично министру обороны Сергею Шойгу.

О создании политуправления в Минобороны стало известно в июле 2018 года. Его возглавил замминистра, генерал-полковник Андрей Картаполов. По его словам, ГВПУ будет сформировано до 1 марта 2019 года.
Аналогичная структура существовала в Красной армии и Советской армии. Политической работой, включая пропаганду, занимались военные комиссары, политруки и замполиты.

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