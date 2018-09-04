Политуправление Минобороны займется профилактикой наркомании и выпуском пропагандистских фильмов

Созданное в Минобороны Главное военно-политическое управление (ГВПУ) займется пропагандой, работой со СМИ, а также предупреждением экстремизма и наркомании в вооруженных силах. Это следует из проекта положения о новой структуре, которое в ближайшее время должен утвердить Сергей Шойгу, пишет РБК.

ГВПУ разработает учебные планы военно-политической подготовки для всех категорий личного состава и будет проводить разъяснительную работу по «актуальным вопросам госполитики».

Кроме того, управление возьмет под контроль телеканал «Звезда» и газету «Красная звезда» и займется «выпуском пропагандистских кинофильмов и видеоматериалов». При этом взаимодействовать оно будет и с другими федеральными и региональными СМИ.

Политуправление также должно будет принимать меры по «предупреждению экстремизма» и наркомании в Вооруженных силах. По данным РБК, идея вернуть в армию идеологию принадлежит лично министру обороны Сергею Шойгу.