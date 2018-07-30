В российской армии воссоздали политическое управление

В министерстве обороны России создано военно-политическое управление. Его возглавил генерал-полковник Андрей Картаполов — бывший командующий российскими войсками в Сирии и бывший командующий Западным военным округом. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Картаполов будет руководить управлением в ранге заместителя министра обороны.

Заместитель председателя общественного совета при Минобороны Александр Каньшин ранее рассказывал агентству «Интерфакс», что управление должно иметь строгую вертикальную структуру в вооруженных силах — начиная с уровня роты.

«В условиях глобального информационно-психологического противоборства неизмеримо возрастает роль морально-политического единства армии и общества», — говорил Каньшин.

РИА Новости в феврале 2018 года сообщало со ссылкой на близкий к Минобороны источник, что политическое управление должно быть создано на базе главного управления по работе с личным составом.