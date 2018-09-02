Политическое управление Минобороны займется формированием идейно убежденного воина-государственника с традиционными ценностями
Главной целью политического управления, создаваемого в министерстве обороны России, станет формирование «идейно убежденной, сильной духом личности военнослужащего», воина-государственника, который будет «носителем традиционных духовно-нравственных ценностей российского общества — государственности, духовности и патриотизма».
Об этом заявил заместитель министра обороны, начальник главного военно-политического управления генерал-полковник Андрей Картаполов.
По словам генерала, новую систему военно-политической работы в армии планируется создать до 1 марта 2019 года. В частности, Минобороны собирается провести переаттестацию командиров по работе с личным составом.
О создании военно-политического управления Минобороны России стало известно в конце июля 2018 года. Аналогичная структура существовала в Красной армии и Советской армии. Политической работой, включая пропаганду, занимались военные комиссары, политруки и замполиты.