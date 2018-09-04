Минюст попросил право на запрет иностранных программ профилактики ВИЧ

Минюст предложил ужесточить правила работы в России некоммерческих организаций, которые занимаются профилактикой ВИЧ-инфекции и имеют иностранное финансирование. Законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Ведомство хочет, чтобы такие НКО вначале представляли в российские госорганы программы и другие документы о реализации мероприятий, направленных на профилактику ВИЧ-инфекции.

Уведомления будут рассматриваться в течение месяца, после чего программу согласуют или запретят. Организациям, нарушившим запрет, будет грозить ликвидация.

Причем зарубежным финансированием в данном случае будут считаться средства, полученные НКО не только от иностранных компаний, но и от граждан, а также лиц без гражданства и даже россиян, которые получают деньги из-за границы.

В обосновании законопроекта сказано, что эти меры позволят «повысить эффективность контроля за деятельностью в сфере профилактики распространения ВИЧ-инфекции на территории РФ, осуществляемой за счет иностранного финансирования».