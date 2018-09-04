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Минюст попросил право на запрет иностранных программ профилактики ВИЧ

Правительство России
06:10, 4 сентября 2018
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Минюст предложил ужесточить правила работы в России некоммерческих организаций, которые занимаются профилактикой ВИЧ-инфекции и имеют иностранное финансирование. Законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Ведомство хочет, чтобы такие НКО вначале представляли в российские госорганы программы и другие документы о реализации мероприятий, направленных на профилактику ВИЧ-инфекции.

Уведомления будут рассматриваться в течение месяца, после чего программу согласуют или запретят. Организациям, нарушившим запрет, будет грозить ликвидация.

Причем зарубежным финансированием в данном случае будут считаться средства, полученные НКО не только от иностранных компаний, но и от граждан, а также лиц без гражданства и даже россиян, которые получают деньги из-за границы.

В обосновании законопроекта сказано, что эти меры позволят «повысить эффективность контроля за деятельностью в сфере профилактики распространения ВИЧ-инфекции на территории РФ, осуществляемой за счет иностранного финансирования».

В России с ВИЧ живут около миллиона человек. В июле 2018 года издание РБК сообщило, что заболеваемость ВИЧ в Москве выросла на 20%. Минздрав на это ответил, что ситуация остается стабильной, и нужно ориентироваться на официальную информацию.

Сколько людей живут с ВИЧ в России

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