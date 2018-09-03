Защита Малобродского заподозрила следствие в подделке еще одного протокола по делу «Седьмой студии»
Ксения Карпинская, адвокат бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского, заподозрила следствие в фальсификации одного из протоколов осмотра предметов, изъятых при обысках по делу «Седьмой студии».
Как пишет РБК, в материалах дела есть два таких протокола, датированных 26 мая и 3 августа 2017 года. Во время составления первого протокола дело «Седьмой студии» расследовало управление СК по Москве; второй протокол был составлен после передачи дела в центральный аппарат СК.
При этом в обоих осмотрах участвовали одни и те же понятые — Айшан Жанселдиева и Гулназию Кекеева, отметила Карпинская. Она также выразила сомнения в совпадении подписей одной из понятых на разных протоколах.
Кроме того, по словам Карпинской, из первого протокола следует, что в осмотре участвовал следователь центрального аппарата СК Сергей Мосенков, хотя в тот момент дело еще расследовало московское управление СК.
Зачем следствию могла понадобиться «вероятная фальсификация» более раннего протокола, защита пока не понимает, пояснила РБК Карпинская. «Видимо, московские следователи должны были составить этот протокол, но этого не сделали. И в центральном аппарате решили, что его не хватает», — сказала адвокат.