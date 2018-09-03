Защита Малобродского заподозрила следствие в подделке еще одного протокола по делу «Седьмой студии»

Ксения Карпинская, адвокат бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского, заподозрила следствие в фальсификации одного из протоколов осмотра предметов, изъятых при обысках по .

Как пишет РБК, в материалах дела есть два таких протокола, датированных 26 мая и 3 августа 2017 года. Во время составления первого протокола дело «Седьмой студии» расследовало управление СК по Москве; второй протокол был составлен после передачи дела в центральный аппарат СК.

При этом в обоих осмотрах участвовали одни и те же понятые — Айшан Жанселдиева и Гулназию Кекеева, отметила Карпинская. Она также выразила сомнения в совпадении подписей одной из понятых на разных протоколах.

Кроме того, по словам Карпинской, из первого протокола следует, что в осмотре участвовал следователь центрального аппарата СК Сергей Мосенков, хотя в тот момент дело еще расследовало московское управление СК.