Алексей Малобродский обвинил следователей в подделке протокола допроса по делу «Седьмой студии»

Бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский заявил на заседании Басманного суда Москвы, что следователи, ведущие , заменили протокол допроса свидетельницы.

Малобродский попросил ФСБ проверить действия следователей Александра Лаврова и Павла Васильева на предмет фальсификации доказательств. Он также потребовал отвода следственной группы.

Защита обвиняемого считает, что следователи подменили протокол допроса свидетельницы, бывшего сотрудника «Седьмой студии» Ларисы Войкиной. 14 июля 2017 года она дала показания, которые неоднократно использовали, чтобы продлевать сроки ареста фигурантов дела.

Когда адвокаты вместе с Малобродским изучали материалы дела, они обнаружили вместо протокола допроса документ с той же датой, но с содержанием, отличным от первоначального. «Существенные отличия», которые появились во втором протоколе, меняют смысл показаний Войкиной и «усиливают обвинительную составляющую», считает Малобродский.