«ВКонтакте» лишила пользователей возможности удалить всю информацию о себе

«ВКонтакте» обновила правила, после чего из них исчезла фраза о том, что удаление персональной страницы означает автоматическое удаление всей размещенной на ней информации, пишет «Русская служба Би-би-си».

По данным издания, правила ВК обновились 3 сентября. В частности, изменился пункт 8.7, в котором ранее было написано, что «удаление персональной страницы пользователя означает автоматическое удаление всей информации, размещенной на ней, а также всей информации пользователя, введенной при регистрации на сайте».

Сейчас пункт 8.7 гласит, что «удаление персональной страницы пользователя означает удаление данных пользователя и всей информации, размещенной на ней, за исключением данных, временное хранение которых необходимо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации».

В ВК сообщили, что обновление правил имеет технический характер, заверив, что «никаких существенных изменений для пользователей не произошло». «Русская служба Би-би-си» отмечает, что англоязычная версия правил ВК не изменилась.