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В Мьянме двоих журналистов Reuters приговорили к семи годам тюрьмы

Reuters
06:53, 3 сентября 2018
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Суд в Мьянме приговорил двух журналистов агентства Reuters к семи годам тюрьмы за нарушение закона о государственной тайне. Власти страны считают, что они незаконно получили доступ к секретным документам.

Журналисты Ва Лон и Кья Со Оо освещали события, связанные с преследованием и убийством в Мьянме представителей народности рохинджа. При задержании в декабре 2017 года у них нашли «секретные правительственные документы». Они касались действий сил безопасности страны в штате Ракхайн, где проживают рохинджа.

На суде журналисты заявили, что получили документы на встрече с сотрудниками полиции в одном из ресторанов, после чего сразу же были задержаны. Свидетель из числа полицейских подтвердил, что все было организовано, чтобы помешать журналистам освещать тему притеснения рохинджа.

«Мне не страшно, я верю в справедливость, демократию и свободу», — заявил после оглашения вердикта Ко Ва Лон.

«Сегодня печальный день для Мьянмы, осужденных журналистов и прессы по всему миру», — сказал главный редактор Reuters Стивен Адлер, добавив, что агентство будет обращаться за помощью к международному сообществу.

Столкновения между буддистами и мусульманами в Мьянме продолжаются несколько лет. С 2016 года в конфликте начала открыто принимать участие армия Мьянмы. Правозащитники обвиняют военных во внесудебных расправах, изнасилованиях и поджогах домов мусульман. Власти обвинения отрицают.

Преследование рохинджа в Мьянме

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