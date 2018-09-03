В Мьянме двоих журналистов Reuters приговорили к семи годам тюрьмы

Суд в Мьянме приговорил двух журналистов агентства Reuters к семи годам тюрьмы за нарушение закона о государственной тайне. Власти страны считают, что они незаконно получили доступ к секретным документам.

Журналисты Ва Лон и Кья Со Оо освещали события, связанные с преследованием и убийством в Мьянме представителей народности . При задержании в декабре 2017 года у них нашли «секретные правительственные документы». Они касались действий сил безопасности страны в штате Ракхайн, где проживают рохинджа.

На суде журналисты заявили, что получили документы на встрече с сотрудниками полиции в одном из ресторанов, после чего сразу же были задержаны. Свидетель из числа полицейских подтвердил, что все было организовано, чтобы помешать журналистам освещать тему притеснения рохинджа.

«Мне не страшно, я верю в справедливость, демократию и свободу», — заявил после оглашения вердикта Ко Ва Лон.

«Сегодня печальный день для Мьянмы, осужденных журналистов и прессы по всему миру», — сказал главный редактор Reuters Стивен Адлер, добавив, что агентство будет обращаться за помощью к международному сообществу.