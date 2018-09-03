Операторы связи планируют заработать на хранении трафика по «закону Яровой»

Крупные мобильные операторы и провайдеры изучают возможность предоставлять региональным операторам услуги по хранению данных в рамках « », пишет «Коммерсант»

В компаниях «Мегафон» и «Акадо» сообщили, что получают запросы от региональных операторов на хранение данных. В МТС сказали, что изучают возможность предоставлять такие услуги. В «Ростелекоме» говорили, что будут хранить переговоры и трафик абонентов Tele2. В «Вымпелкоме» (бренд «Билайн») отказались от комментариев.

В России пока не установлено оборудование для хранения данных, поскольку Минкомсвязь не выпустила приказ о его сертификации, рассказал источник издания на рынке связи. По его словам, мелким операторам, скорее всего, придется установить свое оборудование, если ФСБ потребует хранить не только внешний трафик, но и внутренний.