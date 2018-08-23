Операторы связи предложили Google и Facebook заплатить по «закону Яровой»

Компании «Ростелеком» и «Мегафон» разработали законопроект, в котором предложили иностранным интернет-компаниям, таким как Google и Facebook, выплачивать российским операторам связи компенсацию за хранение их контента по « ». Поправки должны начать действовать с 1 января 2019 года, сообщает Reuters со ссылкой на текст законопроекта.

Если Google, Facebook и другие компании откажутся платить, авторы законопроекта предлагают разрешить Роскомнадзору снижать скорость доступа к их сайтам в России.

Законопроект предлагает ввести в российском законодательстве понятие «организатор распространения информации в сети интернет, контролируемый иностранным лицом». Компании, которые отнесут к таким «организаторам», будут должны заключить договор с операторами и выплачивать им компенсации.

Компенсации предлагают платить операторам, занимающим существенное положение на рынке (например, «Ростелеком», «Таттелеком» и «Крымтелеком»), и операторам с доминирующим положением с долей рынка более 25% (МТС, «Мегафон» и «Вымпелком»).

Законопроект пока не направляли в правительство РФ. Это сделают после того, как все операторы «придут к согласованной позиции», рассказал один из источников Reuters в российских интернет-компаниях.