Сотрудники СК завершили работу на месте убийства журналистов в ЦАР. Они пробыли там три дня

Сотрудники Следственного комитета, посещавшие Центральную Африканскую Республику в рамках расследования там российских журналистов, вернулись в Россию.

«Завершена часть задач в рамках расследования, которые были на данный момент — это ознакомление с материалами центральноафриканского следствия, дополнительные допросы свидетелей и получение информации с телефона и ноутбука, которые остались», — заявил временный поверенный в делах России в ЦАР Виктор Токмаков.

По его словам, «результаты их пребывания покажут, есть ли необходимость еще туда приезжать».