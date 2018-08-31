Сотрудники СК завершили работу на месте убийства журналистов в ЦАР. Они пробыли там три дня
Сотрудники Следственного комитета, посещавшие Центральную Африканскую Республику в рамках расследования гибели там российских журналистов, вернулись в Россию.
«Завершена часть задач в рамках расследования, которые были на данный момент — это ознакомление с материалами центральноафриканского следствия, дополнительные допросы свидетелей и получение информации с телефона и ноутбука, которые остались», — заявил временный поверенный в делах России в ЦАР Виктор Токмаков.
По его словам, «результаты их пребывания покажут, есть ли необходимость еще туда приезжать».
Представители СК прилетели в ЦАР 27 августа. Как сообщалось, они намеревались изучить материалы, собранные местными следователями, а также встретиться с генеральным прокурором страны.