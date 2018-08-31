Зачем нам нужна биометрия?Партнерский материал

Сотрудники СК завершили работу на месте убийства журналистов в ЦАР. Они пробыли там три дня

РИА Новости
09:32, 31 августа 2018
Надежный источник

Сотрудники Следственного комитета, посещавшие Центральную Африканскую Республику в рамках расследования гибели там российских журналистов, вернулись в Россию.  

«Завершена часть задач в рамках расследования, которые были на данный момент — это ознакомление с материалами центральноафриканского следствия, дополнительные допросы свидетелей и получение информации с телефона и ноутбука, которые остались», — заявил временный поверенный в делах России в ЦАР Виктор Токмаков.

По его словам, «результаты их пребывания покажут, есть ли необходимость еще туда приезжать».

Представители СК прилетели в ЦАР 27 августа. Как сообщалось, они намеревались изучить материалы, собранные местными следователями, а также встретиться с генеральным прокурором страны. 

Гибель журналистов в ЦАР

игры

Когда и с кем уместно говорить про секс? Отвечают читатели «Медузы»

новости

Льды Арктики стремительно тают. Как это изменит морские перевозки

1 минута

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы