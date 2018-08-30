Минтранс выступил против единого экзамена по вождению

Министерство транспорта не поддержало идею ГИБДД ввести единый экзамен по вождению, объединив площадку и город. Ведомство изложило свою позицию в письме, направленном в МВД, пишет «Коммерсант».

ГИБДД хочет, чтобы водители в реальных условиях выполняли упражнения, которые сейчас сдают на площадке. Минтранс опасается, что в городских условиях будет сложнее проверить навыки водителей грузовиков, например, умение трогаться на подъеме и сцепление прицепа с тягачом. «Имеются риски нанесения вреда здоровью, имуществу других участников движения», — говорится в письме.

Ведомство также выступило против предложения ГИБДД постфактум аннулировать результаты экзаменов по вождению, если во время тестирования были допущены нарушения. В Минтрансе считают, что следствием этого станут «дополнительные издержки для водителей», которым придется пересдавать экзамены из-за ошибок экзаменаторов.

Претензии к предложению ГИБДД, по данным «Коммерсанта», есть и у Минобрнауки, однако официально в министерстве свою позицию пока не подтвердили.