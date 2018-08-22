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Автошколы выступили против единого экзамена по вождению

Коммерсант
06:39, 22 августа 2018
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Крупные объединения автошкол выступили против предложения ГИБДД создать единый экзамен по вождению, объединив площадку и город. Они опасаются, что это спровоцирует коррупцию и повысит аварийность на дорогах, пишет «Коммерсант».

Речь идет о том, чтобы водители в реальных условиях выполняли упражнения, которые сейчас сдают на площадке. В крупнейшей в стране Межрегиональной ассоциации автошкол (МААШ) считают, что это может привести к увеличению количества ДТП и массовому аннулированию результатов экзаменов.

«Зимой в городе, где коммунальщики не успели убрать снег, часть обязательных упражнений (например, разворот) выполнить будет технически невозможно, но с юридической точки зрения это будет считаться нарушением», — заявила президент МААШ Татьяна Шутылева.

В ДОСААФ заявили, что сейчас есть объективные критерии оценки навыков водителей — границы упражнений обозначены конусами и разметкой. В городских условиях этого нет, поэтому появляется риск необъективной оценки и возможностей для коррупции.

Еще один аргумент автошкол — их собственные потери. В 2016 году вступили в силу новые требования к площадкам, и автошколы потратились на создание материально-технической базы, которая не будет востребована, если реформу одобрят.

Начальник ГИБДД Владимир Черников анонсировал единый экзамен по вождению в апреле 2018 года. Он заявлял, что это нужно для того, чтобы определить «уровень владения всеми навыками вождения в комплексе в реальных условиях». Кроме того, в ГИБДД говорили, что это позволит сэкономить время граждан, а также уменьшить «затраты рабочего времени сотрудников экзаменационных подразделений».

Как ГИБДД предлагает изменить экзамен по вождению

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