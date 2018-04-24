ГИБДД анонсировала единый экзамен по вождению

ГИБДД предложила внести изменения в практический экзамен по вождению в автошколах, объединив две его части, площадку и город, в единое испытание. Об этом в интервью газете «Коммерсант» заявил глава ГИБДД России Михаил Черников.

По мнению чиновника, единый экзамен позволит лучше увидеть уровень владения водителем всеми навыками вождения в реальных условиях. «На площадках навыки проверяются в рамках внутреннего экзамена в автошколе, этого достаточно, трудности возникают именно в потоке», — пояснил он.

Предложенные изменения уже обсуждаются с министерством образования и науки. Ожидается, что решение может быть принято к концу 2018 года.