ГИБДД анонсировала единый экзамен по вождению
ГИБДД предложила внести изменения в практический экзамен по вождению в автошколах, объединив две его части, площадку и город, в единое испытание. Об этом в интервью газете «Коммерсант» заявил глава ГИБДД России Михаил Черников.
По мнению чиновника, единый экзамен позволит лучше увидеть уровень владения водителем всеми навыками вождения в реальных условиях. «На площадках навыки проверяются в рамках внутреннего экзамена в автошколе, этого достаточно, трудности возникают именно в потоке», — пояснил он.
Предложенные изменения уже обсуждаются с министерством образования и науки. Ожидается, что решение может быть принято к концу 2018 года.
«Мы не говорим о том, чтобы вообще исключить получение навыков вождения на площадке. Какой смысл инспектору находиться на площадке, когда кандидаты в водители все равно проходят в самой автошколе внутренний экзамен? Чтобы исключить дублирование и увидеть, как будущий водитель ориентируется в транспортном потоке, вводится объединенный экзамен, в который будут обязательно включены элементы площадки. Думаю, это позволит получить на выходе более грамотного водителя и минимизировать аварийность», — рассказал Михаил Черников.