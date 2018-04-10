ГИБДД изменила экзаменационные билеты для водителей с неверными указаниями о первой помощи

Министерство внутренних дел обновило экзаменационные билеты для получения водительских прав категорий «А» («А1»), «В» («В1») и «М» после замечаний к упомянутым там рекомендациям по оказанию первой помощи пострадавшим.

На ошибки в билетах обратила внимание Межрегиональная ассоциация автошкол (МААШ), ее выводы подтвердили специалисты ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава. Отмечается, что рекомендации противоречили официальным памяткам МЧС.

В частности из билетов полностью убрали вопрос об остановке кровотечения при открытом переломе конечностей. Ранее «правильным» ответом в нем считалось наложение жгута выше раны на месте перелома. Специалисты пришли к выводу, что такие действия могут усугубить страдания потерпевшего. МЧС рекомендует применять жгут только при сильных артериальных кровотечениях, когда не помогли другие способы остановить кровь.

Ошибочным также назвали способ определения состояния пострадавшего по измерению пульса на сонной артерии. Член межведомственной рабочей группы по совершенствованию оказания первой помощи Леонид Дежурный заявил, что непрофессионалам лучше проверять признаки жизни по дыханию пострадавшего.

Помимо этого были скорректированы вопросы об извлечении инородного тела из дыхательных путей, о том, как достать пострадавшего из салона автомобиля, о помощи при ожогах и методике сердечно-легочной реанимации.