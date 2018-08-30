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Китай запустил платформу для подавления слухов в интернете

Reuters
09:07, 30 августа 2018
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В Китае запущена платформа Piyao, с помощью которой власти страны собираются подавлять распространение слухов в интернете. Она включает сайт, мобильное приложение, а также страницы в крупнейших соцсетях Weibo и WeChat, сообщает агентство Reuters.

По всем этим каналам Piyao, что в переводе означает «опровергающий слухи», собирается распространять «настоящие» новости, источниками которых будут государственные СМИ. Также сообщается, что для выявления ложных сообщений в этой платформе задействован искусственный интеллект.

«Слухи создают социальную панику, вызывают колебания на фондовых рынках, влияют на бизнес-операции», — говорится в промо-ролике платформы Piyao.

Работу платформы контролируют 27 правительственных ведомств, включая Центральную партийную школу.

Пекин таким образом активизирует усилия по контролю над интернетом, особенно соцсетями, где пользователи обсуждают политику и другие острые вопросы, отмечает агентство Reuters.

За посты в интернете, содержащие, по мнению властей Китая, слухи, пользователям грозит реальный тюремный срок — в том случае, если их просмотрели более 5000 раз или сделали более 500 репостов.

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