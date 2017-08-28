Китайские интернет-компании обязали проверять комментарии пользователей. До публикации

25 августа администрация киберпространства Китая опубликовала документ , который еще больше ужесточил контроль над интернетом в стране. Интернет-компании обязали подтверждать личности пользователей и проверять их комментарии еще до публикации. Новые правила вступают в силу с 1 октября. «Медуза» кратко рассказывает о нововведениях по публикациям в изданиях The Diplomat и South China Morning Post .

Вся ответственность — на интернет-компаниях

В новых правилах власти передают функции цензора интернет-компаниям. Все сайты, приложения и другие площадки, где пользователи могут обсуждать новости, обязаны следить за тем, кто и что пишет пишет в комментариях. Крупные сервисы для общения вроде компаний-гигантов WeChat и Weibo и раньше были обязаны регистрировать пользователей только под их настоящими именами, но теперь эти требования коснутся, по сути, любых площадок, где можно обмениваться комментариями. В документе речь идет, прежде всего, о форумах, но критерии сформулированы достаточно размыто.

Анонимные комментарии запретят. Любые

Если человек хочет оставить комментарии в китайском сегменте интернета, он должен предоставить свои реальные персональные данные. И верицифировать их, согласно новым правилам, должны будут интернет-компании. Если пользователь откажется предоставить данные, сервис обязан не допустить, чтобы его комментарии появлялись в открытом доступе. Некоторые крупные сервисы — например, поисковой сервис Baidu и китайский аналог Quora и TheQuestion Zhihu — уже начали просить пользователей подтвердить личность.

Комментарии будут проверять еще до публикации

Администрация киберпространства Китая обязала интернет-компании строго следить не только за тем, кто оставляет комментарии, но и что пишут комментаторы. Предполагается, что содержание комментариев надо проверять еще до их публикации и следить, чтобы никто не писал ничего не законного. А если кто-то попытается оставить комментарий с противозаконной информацией, об этом следует сообщить сотрудникам Государственной службы интернет-информации. Интернет-компании, которые по техническим причинам не могут проверять комментарии до публикации, обязаны будут хранить все сообщения, чтобы их можно было проверить позже. Речь идет, в частности, о сервисах, которые транслируют комментарии пользователей поверх видео в режиме реального времени.

【B站弹幕】中国驻英国大使刘晓明接受BBC主持人采访 @柚子木字幕组 杨逢空

В Китае понятие «запрещенной информации» крайне размыто

К запрещенному контенту относится информация, которая: