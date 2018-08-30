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Бурятскому омбудсмену показали камеру пыток в колонии в Улан-Удэ. Потом сотрудники ИК сказали, что пошутили

Уполномоченный по правам человека в Бурятии
09:06, 30 августа 2018
Надежный источник

Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова попросила прокуратуру и управление ФСИН республики проверить информацию о наличии камеры для пыток в ИК-2 в Улан-Удэ.

Как сообщается на сайте омбудсмена, во время внепланового визита Жамбаловой колонии один из сотрудников рассказал, что пустующая камера в едином помещении камерного типа предназначается для пыток.

Омбудсмен не смогла уточнить обстоятельства использования «пыточной камеры», поскольку сотрудник по неизвестным причинам прервал участие в обходе колонии. Заместитель начальника ИК-2 предположил, что тот находится в отпуске. Другие сотрудники колонии заявили, что коллега пошутил насчет камеры для пыток.

За последнее время сообщалось о пытках в ярославской ИК-1, забайкальской ИК-5 и кемеровской ИК-37.

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