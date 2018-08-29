Как заинтересовать ребенка английским?Партнерский материал

В Пуэрто-Рико подтвердили гибель трех тысяч человек от урагана «Мария». Это почти в 50 раз больше первоначальной цифры

Associated Press
07:21, 29 августа 2018
Надежный источник

Жертвами урагана «Мария», который обрушился на Пуэрто-Рико в сентябре 2017 года, стали 2975 человек. Эти данные официально признал губернатор острова Рикардо Росельо, сообщает агентство Associated Press. До этого была подтверждена гибель 64 человек.

Новые данные были опубликованы в докладе специалистов Университета Джорджа Вашингтона. Они учитывали не только тех, кто погиб непосредственно во время урагана, но и людей, которые скончались от его последствий в течение последующих шести месяцев.

Ураган «Мария» практически полностью разрушил Пуэрто-Рико. На острове были заблокированы дороги и прервано электроснабжение. «Мы не ожидали, что полностью останемся без коммуникаций, — сказал губернатор. — Для нас это урок — нужно было готовиться к худшему. Я допустил ошибки, все могло быть по-другому».

Власти Пуэрто-Рико пообещали создать реестр людей, которым в первую очередь нужно будет оказать помощь в случае стихийного бедствия. На острове улучшена система связи и создана сеть для доставки продуктов и лекарств, но энергосистема по-прежнему нестабильна, а у 60 тысяч домов нет надежных крыш.

В начале августа администрация Пуэрто-Рико составила доклад для Конгресса США, в котором было сказано, что жертвами урагана «Мария» стали 1427 человек. По оценкам властей, столько людей погибло за три месяца после стихийного бедствия.

Ураган «Мария»

новости

Какой будет пенсионная реформа в России. Версия Владимира Путина

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы