Ураган «Мария» практически уничтожил Пуэрто-Рико. Президента США обвиняют в бездействии

Ураган «Мария» обрушился на Пуэрто-Рико 20 сентября, и остров до сих пор остается без электричества, связи, доступа к чистой питьевой воде. Фактически на зависимой от США территории произошла гуманитарная катастрофа. Президент США Дональд Трамп, однако, неделю медлил с принятием ключевого для оказания помощи решения, а попутно обвинил мэра столицы Пуэрто-Рико в бездействии. «Медуза» рассказывает, какими последствиями обернулась для Пуэрто-Рико «Мария» и почему Трампа обвиняют в нежелании помогать острову.

Уничтоженный остров

Ураган «Мария» достиг берегов Пуэрто-Рико, в Карибском море, 20 сентября 2017 года. Поначалу масштаб разрушений был неясен в первую очередь потому, что остров остался без связи: на Пуэрто-Рико уничтожены или повреждены практически все вышки сотовой связи, не работают обычные телефоны и другие линии коммуникации, остров фактически обесточен и будет оставаться без электроэнергии на протяжении нескольких месяцев.

Известно как минимум о 16 погибших после урагана, но их число, скорее всего, будет значительно больше. Как минимум два человека умерли в больницах из-за отключения электричества — они находились на системах поддержания жизни.

По данным на 1 октября, менее половины населения Пуэрто-Рико имеет доступ к питьевой воде, 95% населения лишено электричества (генераторы приоритетно обслуживают больницы и другие жизненно важные объекты), по половине дорог невозможно проехать. На острове кончается топливо, а системы его транспортировки повреждены.

Из-за отсутствия связи на острове царит хаос: спасательные службы не могут связаться с местными властями, связь со всеми регионами удалось установить только спустя неделю, что именно и где повреждено и какой объем помощи требуется, оценить сложно.

Последствия урагана «Мария» на Пуэрто-Рико, 1 октября 2017 года Hector Retamal / AFP / Scanpix / LETA Убежище для пуэрториканцев, которые находились на острове во время урагана «Мария», 25 сентября 2017 года Carlos Garcia Rawlins / Reuters / Scanpix / LETA

С острова, на котором живет 3,4 миллиона человек, тяжело уехать: главный аэропорт в Сан-Хуане, столице Пуэрто-Рико, открылся спустя два дня после урагана, но работает на минимуме возможностей. Он может принимать и отправлять только ограниченное количество самолетов из-за неисправностей радаров; автоматические системы регистрации не работают; очереди на рейсы у некоторых авиакомпаний достигают десятков тысяч человек.

Восстановление Пуэрто-Рико осложняется тем, что у острова нет денег. Власти Пуэрто-Рико еще в 2016 году объявили о банкротстве, регион должен около 70 миллиардов долларов, инфраструктура острова давно устарела и находится в плачевном состоянии.

Медлительность Вашингтона

Особый статус Пуэрто-Рико сильно усложнил восстановление после урагана «Мария». Согласно так называемому закону Джонса, грузовые морские перевозки между Пуэрто-Рико и континентальной частью США возможны только на американских судах (построенных в США и управляемых американцами), что приводит к дефициту гуманитарной помощи. Президент США Дональд Трамп временно приостановил действие закона Джонса только спустя неделю после урагана, что вызвало критику в адрес президента.

Но проблема не только в судах. Сейчас на Пуэрто-Рико находятся около 12 тысяч спасателей, но людей, как утверждают местные власти, катастрофически не хватает. Также большие проблемы с организацией распределения гуманитарной помощи, которая скапливается в портах. Как пишет Slate, масштаб разрушений на Пуэрто-Рико таков, что требуется помощь не менее чем 50 тысяч человек.

Незадолго до наступления комендантского часа в Пуэрто-Рико, 1 октября 2017 года Ricardo Arduengo / AFP / Scanpix / LETA Из-за отсутствия электричества многим приходится читать с помощью фонариков. Пуэрто-Рико, 28 сентября 2017 года Alvin Baez / Reuters / Scanpix / LETA

Белый дом, судя по поведению Дональда Трампа, не считает спасение Пуэрто-Рико приоритетной задачей. К примеру, 26 сентября президент США в твиттере, говоря о последствиях урагана, сразу в нескольких сообщениях напомнил и о долге Пуэрто-Рико, и об устаревшей инфраструктуре и лишь затем отметил, что доставка еды и медикаментов — это самое важное.

Любую критику он решительно отвергает: когда мэр Сан-Хуана Кармен Круз обратилась 29 сентября к Вашингтону фактически с мольбой о помощи, Трамп сказал, что она плохо управляет городом, и обвинил демократов в том, что они настроили пуэрториканского политика против него. Это заявление Трамп сделал, находясь в собственном гольф-клубе в Нью-Джерси. Спустя два дня он вручал награду на гольф-турнире в том же штате и посвятил ее жителям Пуэрто-Рико; кто-то из толпы выкрикнул, что президенту нет никакого дела до ситуации на острове.

Круз между тем лично участвовала в спасательных операциях. Она даже поблагодарила Трампа за выделение помощи Сан-Хуану, но обратила внимание, что еще 77 пуэрториканских городов остаются без помощи.

3 октября Дональд Трамп все же посетит Пуэрто-Рико.