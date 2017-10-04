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Трамп кинул в толпу бумажные полотенца. Это была гуманитарная помощь для Пуэрто-Рико

Meduza
09:10, 4 октября 2017

Президент США Дональд Трамп 3 октября прилетел в Пуэрто-Рико, чтобы встретиться с жителями острова, пострадавшими от урагана «Мария».

Во время раздачи гуманитарной помощи в одной из церквей Сан-Хуана президент повел себя очень странно — начал смеяться и кидать в толпу упаковки с бумажными полотенцами.

Insult added to injury: Trump throws paper towels to Puerto Rico hurricane victims
#Civil Disturbia

Но на этом странности не закончились. Как отмечает Buzzfeed, Трамп сказал семье, у которой нет дома электричества, «хорошо проведите время», а также вспомнил об урагане «Катрина», который, по мнению президента, был настоящей катастрофой — в отличие от «Марии».

По последним данным, число жертв урагана «Мария» в Пуэрто-Рико увеличилось до 34 человек. Во время визита Трампа сообщалось о 16 погибших. На всем острове нет электричества.

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Фото в анонсе: Jonathan Ernst / Reuters / Scanpix / LETA

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Фото в анонсе: Jonathan Ernst / Reuters / Scanpix / LETA

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