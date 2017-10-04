Трамп кинул в толпу бумажные полотенца. Это была гуманитарная помощь для Пуэрто-Рико

Президент США Дональд Трамп 3 октября прилетел в Пуэрто-Рико, чтобы встретиться с жителями острова, пострадавшими от урагана «Мария».

Во время раздачи гуманитарной помощи в одной из церквей Сан-Хуана президент повел себя очень странно — начал смеяться и кидать в толпу упаковки с бумажными полотенцами.

Insult added to injury: Trump throws paper towels to Puerto Rico hurricane victims #Civil Disturbia

Но на этом странности не закончились. Как отмечает Buzzfeed, Трамп сказал семье, у которой нет дома электричества, «хорошо проведите время», а также вспомнил об урагане «Катрина», который, по мнению президента, был настоящей катастрофой — в отличие от «Марии».

Trump went to Puerto Rico and things got 🙃

•He lobbed paper towels at a crowd.

•He said Maria wasn't a "real catastrophe" like Katrina.

•He told a family without electricity to "have a good time." https://t.co/BGLTAykeOq — BuzzFeed News (@BuzzFeedNews) October 3, 2017

По последним данным, число жертв урагана «Мария» в Пуэрто-Рико увеличилось до 34 человек. Во время визита Трампа сообщалось о 16 погибших. На всем острове нет электричества.