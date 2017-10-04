Трамп кинул в толпу бумажные полотенца. Это была гуманитарная помощь для Пуэрто-Рико
Президент США Дональд Трамп 3 октября прилетел в Пуэрто-Рико, чтобы встретиться с жителями острова, пострадавшими от урагана «Мария».
Во время раздачи гуманитарной помощи в одной из церквей Сан-Хуана президент повел себя очень странно — начал смеяться и кидать в толпу упаковки с бумажными полотенцами.
Но на этом странности не закончились. Как отмечает Buzzfeed, Трамп сказал семье, у которой нет дома электричества, «хорошо проведите время», а также вспомнил об урагане «Катрина», который, по мнению президента, был настоящей катастрофой — в отличие от «Марии».
Trump went to Puerto Rico and things got 🙃— BuzzFeed News (@BuzzFeedNews) October 3, 2017
•He lobbed paper towels at a crowd.
•He said Maria wasn't a "real catastrophe" like Katrina.
•He told a family without electricity to "have a good time." https://t.co/BGLTAykeOq
По последним данным, число жертв урагана «Мария» в Пуэрто-Рико увеличилось до 34 человек. Во время визита Трампа сообщалось о 16 погибших. На всем острове нет электричества.
Фото в анонсе: Jonathan Ernst / Reuters / Scanpix / LETA