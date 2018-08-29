В Петербурге задержали двух подростков, избивших посетителей Таврического сада

В Санкт-Петербурге задержаны двое 17-летних подростков, которых подозревают в жестоком избиении посетителей Таврического сада. По данным регионального следственного управления СК, задержанные нигде не работают и не учатся. Один из них ранее был судим за кражу. В настоящее время решается вопрос о мере пресечения и предъявлении обвинений подросткам.

Нападение было совершено 24 августа. Как сообщала «Фонтанка», группа подростков избила учителя гимназии и его друга в Таврическом саду Петербурга — они были госпитализированы с переломами. По некоторым данным, нападавшие — старшеклассники местных школ, которые причисляют себя к субкультуре .

Агентство «РИА Новости» сообщало, что в нападении участвовали около 20 подростков, до драки в Таврическом саду они якобы избили еще нескольких человек. По факту нападения заведено уголовное дело по статьям «побои» и «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».