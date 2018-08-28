В Петербурге подростки избили посетителей Таврического сада

Группа подростков без причины напала на 24-летнего учителя гимназии и его друга в Таврическом саду в Петербурге, сообщает «Фонтанка». Знакомые пострадавших считают, что драку устроили старшеклассники местных школ, причисляющие себя к субкультуре « ».

Нападение произошло вечером 24 августа, когда мужчины сидели на лавочке в саду вместе с двумя молодыми женщинами. Подошедшие подростки стали задирать петербуржцев и трогать их вещи. Когда школьный учитель предложил «успокоиться и поговорить», его избили. Пострадавшего госпитализировали с переломами челюсти в двух местах, его друга — с переломом носа.

По информации «Фонтанки», среди подростков находились несколько школьниц, но участвовали ли они в нападении, пока неизвестно. Издание отмечает, что, судя по страницам нападавших в соцсетях, некоторым из них нет 16 лет.

В нападении участвовали около 20 подростков, пишет РИА Новости со ссылкой на очевидцев. По сведениям агентства, до драки в Таврическом саду подозреваемые напали на мужчину и женщину на Таврической улице, а также на пенсионерку, сидевшую на остановке.

Полиция возбудила дела по двум статьям УК РФ: 116 (побои) и 112 (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). 25 августа полицейские задержали двух подозреваемых, но отпустили после опроса.

Управление Следственного комитета по Петербургу попросило прокуратуру, чтобы дела, «вызвавшие большой общественный резонанс», расследовали сотрудники СК. «Фонтанка» утверждает, что следствие «выразило недоверие полицейскому дознанию», однако эти сведения ничем не подтверждены.