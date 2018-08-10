В Екатеринбурге ФСБ возбудила уголовное дело об экстремизме против супругов, которые вели в ВК сообщества под названием «А.У.Е.» и «Шпана» и продавали сувениры, ассоциирующиеся с тюрьмой. Их обвиняют в призывах к экстремизму, а также создании экстремистского сообщества и участии в нем, сообщает «Медиазона».

Обвиняемые — 28-летняя женщина и 22-летний мужчина. «Медиазона» называет их Ниной и Никитой Птицыными, не упоминая по их просьбе настоящих имен. Нина Птицына работала кассиром в транспортной компании, Никита служил в армии по контракту и дважды ездил в Сирию. Пара ждет ребенка, роды намечены на середину сентября. По делу также проходит их приятель Артем Зуев, администратор сообщества «Вольный мастер. Магазин интересов», где также продавались вещи «в духе воровской романтики». В чем конкретно он обвиняется, неизвестно.

Никита Птицын создал паблик «А.У.Е.» вместе со своим братом в 2011 году. Брат рассказывал «Открытой России», что они сами не связаны с криминальным миром и решили создать сообщество, поскольку им «нечем было заняться» и была «пустая ниша». Птицыны познакомились в 2016 году; как пишет «Медиазона», Нина «удивилась необычному бизнесу» Никиты, но стала помогать ему вести сообщество, публикуя там картинки из других групп и пользовательские посты. У группы, которая была заблокирована в 2017 году, «на пике популярности» насчитывалось 200 тысяч подписчиков. Реклама в сообществе приносила супругам около 10 тысяч рублей в месяц.

Как рассказывает Нина, 15 мая 2018 года Никиту, только что подписавшего новый контракт на три года, вынудили уволиться из армии. Поводом стала опубликованная им на странице «ВКонтакте» фотография доски для игры в нарды с изображением свастики и серпа с молотом, которую кто-то прислал его командованию. О возбуждении уголовного дела супруги узнали 30 июля, когда к ним пришли с обыском сотрудники ФСБ.

Согласно постановлению о привлечении Нины к делу в качестве обвиняемой, следствие считает ее «сторонником идеологии насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов „Арестантское уркаганское единство“». Сувениры «с символикой движения „Арестантское уркаганское единство“» она якобы продавала для «популяризации идеологии» и «извлечения прибыли, необходимой для функционирования экстремистского сообщества». Ее также обвиняют в публикации записей с призывами к «связанным с насилием» действиям по отношению к полицейским и сотрудникам ФСБ. О каких именно записях идет речь, неизвестно. «Там в основном картинки — мент стоит окровавленный, это самое экстремистское, что я помню, больше такого ничего нету. „Жизнь ворам — смерть мусорам“, но это уже не от нас публикация была, подписчики отправляли», — цитирует «Медиазона» Нину.

30 мая супругов отвезли на допрос в ФСБ. Нина отказалась от дачи показаний (о такой возможности ее предупредил адвокат по назначению). Никита, по имеющимся данным, признал, что ради заработка вел сообщество «А.У.Е.». 31 июля суд арестовал его и Артема Зуева, они были этапированы в московский СИЗО «Лефортово». С Нины взяли подписку о невыезде, она находится на иждивении родителей-инвалидов. После ареста мужа у нее начало повышаться давление, но она, по ее словам, «успокоила себя ради ребенка». Ей назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

По словам Нины Птицыной, она не знала о практике возбуждения уголовных дел за записи в ВК. Узнав о деле Марии Мотузной из Барнаула, она связалась с ее адвокатом Алексеем Бушмаковым из группы «Агора». Вместе с ним в дело вступил Дмитрий Динзе, который, в частности, представляет интересы Олега Сенцова. Полноценного доступа к материалам дела адвокаты пока не получили — по словам Динзе, «в дела ФСБ когда вступаешь, всегда трудности».

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