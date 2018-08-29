Предложения Путина по смягчению пенсионной реформы обойдутся в 500 миллиардов рублей
Предложения президента РФ Владимира Путина о смягчении некоторых положений пенсионной реформы, высказанные во время видеообращения к нации, потребуют дополнительных расходов из бюджета в размере 500 миллиардов рублей за шесть лет, заявил глава Минфина Антон Силуанов.
«Это потребует уточнения наших бюджетных планов. Это потребует уточнения проектировок бюджета Пенсионного фонда, которые мы реализуем на предстоящие трехлетний и шестилетний периоды», — сказал министр.
Владимир Путин во время своего видеообращения предложил увеличить возраст выхода на пенсию для женщин с 55 до 60 лет вместо 63, как ранее предлагало правительство. Помимо этого, он заявил о необходимости сохранения ряда льгот для отдельных категорий пенсионеров.