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Голикова: бюджет лишится более трех триллионов рублей из-за отказа повысить пенсионный возраст женщин до 63 лет

WSJ Live
17:09, 29 августа 2018
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Российский бюджет лишится более трех триллионов рублей из-за решения повысить возраст выхода женщин на пенсию до 60 лет вместо 63. Это следует из заявления вице-премьера Татьяны Голиковой в эфире «Россия 1».

Отвечая на вопрос, было ли бы выгоднее государству увеличить пенсионный возраст женщин до 63 лет, Голикова заявила: «С точки зрения финансовых ресурсов это действительно выглядит так, потому что отказ от увеличения до 63 лет и перевод в 60 лет — это в деньгах 3,2 триллиона рублей».

Позже представитель вице-премьера сообщил «Дождю», что бюджет, по оценке правительства, не получит 3,6 триллиона рублей.

Изменение предполагаемой планки повышения, по словам Голиковой, коснется 2,4 миллиона женщин.

WSJ Live
29 августа президент Владимир Путин в ходе видеообращения предложил смягчить планирующуюся пенсионную реформу и увеличить возраст выхода женщин на пенсию с 55 до 60 лет вместо 63. Помимо этого, он заявил о необходимости сохранения ряда льгот для отдельных категорий пенсионеров.
По словам главы Минфина Антона Силуанова, предложения Путина потребуют дополнительных расходов в 500 миллиардов рублей.

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