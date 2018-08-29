Голикова: бюджет лишится более трех триллионов рублей из-за отказа повысить пенсионный возраст женщин до 63 лет

Российский бюджет лишится более трех триллионов рублей из-за решения повысить возраст выхода женщин на пенсию до 60 лет вместо 63. Это следует из заявления вице-премьера Татьяны Голиковой в эфире «Россия 1».

Отвечая на вопрос, было ли бы выгоднее государству увеличить пенсионный возраст женщин до 63 лет, Голикова заявила: «С точки зрения финансовых ресурсов это действительно выглядит так, потому что отказ от увеличения до 63 лет и перевод в 60 лет — это в деньгах 3,2 триллиона рублей».

Позже представитель вице-премьера сообщил «Дождю», что бюджет, по оценке правительства, не получит 3,6 триллиона рублей.