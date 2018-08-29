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Главный редактор ЦУР, отправившего журналистов в Центральную Африку, ушел в отставку. Ходорковский прекратил поддержку проекта

«МБХ-Медиа»
20:37, 29 августа 2018
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Михаил Ходорковский прекратил поддержку в качестве инвестора «Центра управления расследованиями», который отправил российских журналистов в Центральную Африку, где они погибли. Об этом он сообщил на сайте «МБХ-Медиа».

Ходорковский пояснил, что считает «существенной ошибкой» при подготовке командировки выбор фиксера, который должен был помогать журналистам на месте. «Ответственность за эту ошибку и в целом за качество подготовки поездки частично лежит на продюсерской группе ЦУРа», — заявил он.

Главный редактор ЦУР Андрей Коняхин ушел в отставку. Он заявил, что «ЦУРа больше нет», и что сам он не будет «думать ни о чем другом», пока «не найдет всех причастных» к гибели журналистов.

«Даже частичная ответственность — это слишком много в такой ситуации. Поэтому я принимаю к сведению заявление об отставке главреда ЦУР Андрея Коняхина и прекращаю, в качестве инвестора, поддерживать проект «Центр управления расследованиями», — заявил Ходорковский.

«МБХ-Медиа»

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