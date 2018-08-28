Трамп пожаловался, что Google выдает про него только плохие новости

Дональд Трамп обвинил Google в подтасовке новостей о нем. Американский президент утверждает, что при запросе «Trump News» поисковик выдает сообщения «лживых СМИ», в частности, телеканала CNN. С такими обвинениями Трамп выступил в своем твиттере.

Сообщения Трампа появились до шести утра, поэтому многие СМИ иронизируют, называя их «предрассветными» и обращая внимание на опечатку. Президент написал «fake new» вместо «fake news».

Трамп заявил, что 96% результатов поиска в Google — это новости СМИ, которые разделяют левые политические взгляды. Поисковик, по его мнению, целенаправленно «подавляет голоса консерваторов и скрывает хорошую информацию».

«Они контролируют то, что мы можем видеть, а чего нет», — заявил Трамп.

Google search results for “Trump News” shows only the viewing/reporting of Fake New Media. In other words, they have it RIGGED, for me & others, so that almost all stories & news is BAD. Fake CNN is prominent. Republican/Conservative & Fair Media is shut out. Illegal? 96% of... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 28, 2018

Газета The Washington Post отмечает, что Трамп мог прочитать о подтасовках на консервативном сайте PJ Media. 25 августа там была опубликована статья, в которой как раз говорилось, что при поиске новостей о Трампе в 96% случаев Google выдает ссылки на материалы СМИ «левой направленности».

The Washington Post также напоминает, что результаты поиска Google зависят от личной истории запросов.