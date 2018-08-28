Как заинтересовать ребенка английским?Партнерский материал

Трамп пожаловался, что Google выдает про него только плохие новости

Дональд Трамп
13:59, 28 августа 2018
Надежный источник

Дональд Трамп обвинил Google в подтасовке новостей о нем. Американский президент утверждает, что при запросе «Trump News» поисковик выдает сообщения «лживых СМИ», в частности, телеканала CNN. С такими обвинениями Трамп выступил в своем твиттере.

Сообщения Трампа появились до шести утра, поэтому многие СМИ иронизируют, называя их «предрассветными» и обращая внимание на опечатку. Президент написал «fake new» вместо «fake news».

Трамп заявил, что 96% результатов поиска в Google — это новости СМИ, которые разделяют левые политические взгляды. Поисковик, по его мнению, целенаправленно «подавляет голоса консерваторов и скрывает хорошую информацию».

«Они контролируют то, что мы можем видеть, а чего нет», — заявил Трамп.

Google по запросу «Trump News» показывает только сообщения Фейк Ньюс Медиа. Другими словами, они подтасовывают для меня и других все таким образом, что все сюжеты и новости — плохие. Фейковый CNN особенно выделяется. Республиканские/консервативные и честные медиа скрыты. Законно ли это?

Газета The Washington Post отмечает, что Трамп мог прочитать о подтасовках на консервативном сайте PJ Media. 25 августа там была опубликована статья, в которой как раз говорилось, что при поиске новостей о Трампе в 96% случаев Google выдает ссылки на материалы СМИ «левой направленности».

The Washington Post также напоминает, что результаты поиска Google зависят от личной истории запросов.

Трамп VS американские СМИ

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы