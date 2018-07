Трамп назвал «великолепной» встречу с издателем The New York Times. А через несколько часов обвинил газету в «распродаже страны»

Трамп поговорил с издателем The New York Times и остался доволен

Днем 29 июля президент США опубликовал твит, о «прекрасной и очень интересной встрече» с издателем газеты The New York Times Артуром Оксом Сульцбергером-младшим. Встреча состоялась 20 июля — по инициативе Белого дома. «Долго рассказывал ему об огромном количестве „фэйковых новостей“, которые выпускают СМИ, и о том, как они сами заставили меня назвать себя „врагами народа“. Очень печально!» — высказался Трамп.

В ответ издатель рассказал, что на встрече он только и критиковал Трампа

Вскоре после сообщения Трампа издатель The New York Times подробно рассказал на сайте издания, о чем он говорил президенту. По его словам, он принял приглашение только для того, чтобы выразить обеспокоенность в связи с «пугающей антижурналистской риторикой президента».

«Я прямо заявил президенту, что считаю его язык не только сеющим раздор [в обществе], но и все более опасным», — утверждает он. По его словам, сам термин «фэйковые новости», который так любит Трамп, неточен и вреден, но хуже всего — именовать журналистов «врагами народа». По словам Сульцебергера, подобные высказывания угрожают журналистам и провоцируют насилие.

Кроме того, по мнению медиамагната, риторика президента США дает в руки дополнительные аргументы «некоторым режимам за рубежом» для того, чтобы нападать на журналистов. «Я предостерег его от того, чтобы подрывать демократические идеалы нашей нации и вредить одной из наших главных экспортных ценностей — приверженности свободе слова и свободе прессы», — написал Сульцебергер. Он уточнил, что просил Трампа не снижать силу своих нападок на The New York Times, а пересмотреть свои взгляды на журналистику как таковую.

Тем же вечером главный редактор The Washington Post Марти Бэрон выступил на благотворительном вечере в память о сотрудниках издания Capital Gazette, которых 38-летний Джаред Уоррен Рамос расстрелял в редакции в конце июня. Бэрон назвал их «друзьями народа».

«Унижать этих людей, демонизировать их, дегуманизировать, — значит, унижать себя», — сказал он.

И Трамп вновь заговорил, что СМИ «высасывают негативную информацию»

После этих выступлений президент США пообещал в твиттере «не позволить распродать страну ненавистникам Трампа в умирающей газетной индустрии». В качестве примера «распродажи» он привел как раз The New York Times и The Washington Post, которые «не занимаются ничем кроме как высасыванием негативной информации даже из наших достижений».

Трамп обвинил СМИ в болезненном зацикливании на его фигуре и отсутствии патриотизма: «Когда СМИ публикуют закрытую информацию, просочившуюся из нашего правительства, они действительно ставят под угрозу жизни многих людей, и не только журналистов».

По мнению президента США, 90% информации, которая публикуется о его администрации, имеет негативный характер. The Guardian предполагает, что Трамп мог основываться на нескольких прошлогодних исследованиях, в том числе сделанном в Гарвардском университете: там назывались похожие цифры. По данным опросов, на которые ссылается телеканал CNBC, 91% сторонников Трампа поддерживает его оценку работы СМИ.