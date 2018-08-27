В деле «Нового величия» нашли еще одного осведомителя полиции

Среди участников «Нового величия» работал еще один осведомитель силовиков под кодовым именем «Кошка». Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на адвоката одной из фигуранток дела «Нового величия» Максима Пашкова.

«Кошку» зовут Ольга Пшеничникова, заявил адвокат. По его словам, женщина связалась с ним и заявила, что была осведомителем Центра по противодействию экстремизму ГУВД по Юго-Восточному административному округу Москвы (по материалам этого подразделения возбудили дело «Нового величия»).

Пшеничникова сказала, что «на ранних этапах приглядывала» за людьми, которые позже стали участниками «Нового величия». «По словам Ольги, после того, как она прекратила общение с членами группы, там появился », — сказал Пашков.

«Новая газета» обращает внимание, что в материалах дела «Нового величия» действительно несколько раз упоминается «девушка Ольга»; при этом процессуального статуса у Пшеничниковой нет.