Сотрудники СК прилетели в ЦАР расследовать убийство российских журналистов

Представители Следственного комитета РФ 27 августа прилетели в Банги, столицу Центральноафриканской Республики (ЦАР), чтобы выяснить обстоятельства убийства трех журналистов из России. Об этом ТАСС сообщили в посольстве РФ в ЦАР.

Сотрудники СК изучат материалы, собранные местными следователями, а также встретятся с генпрокурором страны.

Собеседник агентства допустил, что представителям СК удастся выяснить «что-то новое» — например, с кем общались россияне во время поездки.