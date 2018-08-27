Сотрудники СК прилетели в ЦАР расследовать убийство российских журналистов
Представители Следственного комитета РФ 27 августа прилетели в Банги, столицу Центральноафриканской Республики (ЦАР), чтобы выяснить обстоятельства убийства трех журналистов из России. Об этом ТАСС сообщили в посольстве РФ в ЦАР.
Сотрудники СК изучат материалы, собранные местными следователями, а также встретятся с генпрокурором страны.
Собеседник агентства допустил, что представителям СК удастся выяснить «что-то новое» — например, с кем общались россияне во время поездки.
30 июля в ЦАР убили журналиста Орхана Джемаля, режиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко. Они приехали в республику для съемок документального фильма о наемниках из ЧВК «Вагнер». Следователи ЦАР считают, что журналистов убили при ограблении.
Российские власти официально не признают существование частных военных компаний.