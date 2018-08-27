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СК завел новое дело против арестованного главы Серпуховского района

Коммерсант
09:11, 27 августа 2018
Надежный источник

Следственный комитет возбудил новое уголовное дело против главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна.

Если раньше его подозревали в превышении должностных полномочий, то теперь еще и в мошенничестве, легализации похищенного и незаконной коммерческой деятельности, пишет «Коммерсант».

По версии следствия, Шестун, являясь главой Серпуховского района, учредил несколько фирм, которые занимались скупкой и перепродажей земли. На этих операциях чиновник и его предполагаемые сообщники из числа местных предпринимателей якобы могли незаконно заработать около 150 миллионов рублей.

Глава Серпуховского района собирался принимать участие в новых выборах, но его не допустили. В знак протеста 30 июля Шестун объявил голодовку — в понедельник, 27 августа, стало известно о его госпитализации.

По первому уголовному делу Александр Шестун находится под стражей с середины июня. Ему грозит 10 лет лишения свободы. Уголовное дело сам он называет «заказухой».
До ареста, в апреле 2018 года, Шестун жаловался на давление со стороны администрации Московской области и ФСБ: по словам чиновника, его вынуждали уйти в отставку.

Дело Александра Шестуна

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