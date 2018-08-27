СК завел новое дело против арестованного главы Серпуховского района

Следственный комитет возбудил новое уголовное дело против главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна.

Если раньше его подозревали в превышении должностных полномочий, то теперь еще и в мошенничестве, легализации похищенного и незаконной коммерческой деятельности, пишет «Коммерсант».

По версии следствия, Шестун, являясь главой Серпуховского района, учредил несколько фирм, которые занимались скупкой и перепродажей земли. На этих операциях чиновник и его предполагаемые сообщники из числа местных предпринимателей якобы могли незаконно заработать около 150 миллионов рублей.

Глава Серпуховского района собирался принимать участие в новых выборах, но его не допустили. В знак протеста 30 июля Шестун объявил голодовку — в понедельник, 27 августа, стало известно о его госпитализации.