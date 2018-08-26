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Вьетнам потребовал компенсацию от производителя гербицидов, распылявшихся американцами во время войны

The Independent
16:18, 26 августа 2018
Надежный источник

Власти Вьетнама потребовали компенсации от компании Monsanto, которая поставляла армии США гербициды во время Вьетнамской войны. 

В МИД страны заявили, что рассматривают как прецедент недавнее решение суда в Калифорнии о компенсации американцу Дуэйну Джонсону, утверждавшему, что из-за пестицида Monsanto он заболел раком.

«Это решение является прецедентом, который опровергает предыдущие заявления о том, что гербициды, сделанные Monsanto и другими химическими корпорациями в США и использовавшиеся американской армией во время войны, безвредны», — заявил представитель МИД Вьетнама.

Калифорнийские присяжные присудили Джонсону 289 миллионов долларов компенсации, согласившись с его утверждением, что содержащий глифосат пестицид Roundup стал причиной его онкологического заболевания. Это первое решение по иску такого рода — в США их поданы более пяти тысяч. 
Во время Вьетнамской войны Monsanto поставляла в американскую армию синтетический гербицид агент «оранж». Он использовался для уничтожения растительности в стране, чтобы помешать бойцам Северного Вьетнама укрываться в тропических лесах и выращивать пищу. За десять лет было распылено около 45 миллионов литров агента «оранж». В веществе содержался токсичный диоксин, который впоследствии стал причиной массовых врожденных заболеваний у местного населения. 

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