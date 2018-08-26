Вьетнам потребовал компенсацию от производителя гербицидов, распылявшихся американцами во время войны

Власти Вьетнама потребовали компенсации от компании Monsanto, которая поставляла армии США гербициды во время Вьетнамской войны.

В МИД страны заявили, что рассматривают как прецедент недавнее решение суда в Калифорнии о компенсации американцу Дуэйну Джонсону, утверждавшему, что из-за пестицида Monsanto он заболел раком.

«Это решение является прецедентом, который опровергает предыдущие заявления о том, что гербициды, сделанные Monsanto и другими химическими корпорациями в США и использовавшиеся американской армией во время войны, безвредны», — заявил представитель МИД Вьетнама.